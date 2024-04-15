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05:00, 15 апреля 2024Забота о себе

Названа неочевидная польза регулярного секса

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Во время одного полового акта человек сжигает от 80 до 150 килокалорий, что помогает в борьбе с лишним весом, рассказал уролог, хирург Марк Гадзиян. Этот неочевидный и очень приятный способ похудеть врач назвал в своем Telegram-блоге.

Гадзиян объяснил, что по энергозатратам секс можно сравнить с подъемом по лестнице на несколько этажей. При этом, добавил он, во время полового акта мужчины сжигают больше калорий, так как обычно ведут себя в постели активнее.

Кроме борьбы с лишним весом, секс также нормализует артериальное давление за счет вырабатываемых в процессе гормонов пролактина и окситоцина, отметил врач.

Также секс повышает самооценку, укрепляет иммунитет и мышцы таза

Марк Гадзиянуролог, хирург

В то же время уролог обратил внимание на то, что качество сексуальной жизни может снижаться из-за лишнего веса, так как у полных людей тестостерон вырабатывается в недостаточном количестве. К тому же ожирение и недовольство внешним видом способны спровоцировать развитие депрессии.

В заключение Гадзиян предупредил, что на интимной жизни может негативно сказываться прием лекарств для контроля гипертонии и антидепрессантов.

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      Алиса Дмитриева
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