Названа неочевидная польза регулярного секса

Во время одного полового акта человек сжигает от 80 до 150 килокалорий, что помогает в борьбе с лишним весом, рассказал уролог, хирург Марк Гадзиян. Этот неочевидный и очень приятный способ похудеть врач назвал в своем Telegram-блоге.

Гадзиян объяснил, что по энергозатратам секс можно сравнить с подъемом по лестнице на несколько этажей. При этом, добавил он, во время полового акта мужчины сжигают больше калорий, так как обычно ведут себя в постели активнее.

Кроме борьбы с лишним весом, секс также нормализует артериальное давление за счет вырабатываемых в процессе гормонов пролактина и окситоцина, отметил врач.

Также секс повышает самооценку, укрепляет иммунитет и мышцы таза Марк Гадзиян уролог, хирург

В то же время уролог обратил внимание на то, что качество сексуальной жизни может снижаться из-за лишнего веса, так как у полных людей тестостерон вырабатывается в недостаточном количестве. К тому же ожирение и недовольство внешним видом способны спровоцировать развитие депрессии.

В заключение Гадзиян предупредил, что на интимной жизни может негативно сказываться прием лекарств для контроля гипертонии и антидепрессантов.

Ранее Марк Гадзиян перечислил продукты, которые ухудшают потенцию. По его словам, разрушительными для мужского здоровья являются сахар и подсолнечное масло.