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21:03, 1 марта 2024Забота о себе

Названы отравляющие мужское здоровье и ухудшающие потенцию продукты

Фото: Faran Raufi / Unsplash

Для сохранения хорошей потенции мужчинам нужно исключить или значительно уменьшить в своем рационе количество некоторых продуктов, считает хирург, онкоуролог Марк Гадзиян. Отравляющую мужское здоровье пищу он перечислил в своем Telegram-канале.

Врач обратился к читающим его женщинам: «Если вам хочется рядом мужчину с отличной потенцией, уберите эти продукты из рациона избранника». Первым среди них он назвал сахар. По словам Гадзияна, этот продукт запускает выработку инсулина, из-за которого падает уровень тестостерона.

Также, продолжил он, нужно сократить потребление подсолнечного, кукурузного и соевого масел, поскольку они содержат жирные Омега-6 кислоты, не способствующие эрекции. Отказаться, добавил Гадзиян, нужно и от насыщенных жиров — фастфуда, который, помимо ожирения, вызывает эректильную дисфункцию.

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Кроме того, в стоп-лист врач внес убивающие интерес к сексу алкоголь и белую соль. «О ней можно говорить много, но я ограничусь сердечно-сосудистыми заболеваниями, конкрементами в почках, и снижением либидо!» — заключил он.

Ранее хирург Александр Умнов назвал один популярный алкогольный напиток причиной мужского бесплодия. Умнов объяснил, что шампанское приводит к дегенерации сосудов и нарушению кровообращение в половых органах.

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      Александра Лисица
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