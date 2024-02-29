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21:05, 29 февраля 2024Забота о себе

Популярный алкогольный напиток назвали причиной мужского бесплодия

Фото: Billy Huynh / Unsplash

Мужчины, часто употребляющие шампанское, могут остаться бездетными, предупредил хирург Александр Умнов. В комментарии для News.ru он назвал популярный алкогольный напиток одной из причин мужского бесплодия.

Умнов объяснил, что шампанское приводит к дегенерации сосудов и нарушению кровообращение в половых органах. Это в свою очередь провоцирует снижение выработки сперматозоидов. При этом может меняться и соотношение нормальных и аномальных сперматозоидов, добавил врач.

Под действием алкоголя количество аномальных сперматозоидов вырастает минимум в два раза

Александр Умновхирург
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Это опасно тем, что после оплодотворения аномальным сперматозоидом ребенок может родиться с проблемами со здоровьем, продолжил хирург. «Поэтому зачатие и алкоголь — это несовместимые вещи», — заключил врач.

Ранее Умнов предупредил, что частое употребление пива ведет к импотенции. По его словам, напиток вредит мужской потенции и здоровью из-за содержания в нем солей тяжелых металлов.

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      Алиса Дмитриева
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