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22:03, 11 июня 2024Мир

Нидерланды выделили десятки миллионов евро на закупку дронов для Украины

Нидерланды выделили 60 миллионов евро на закупку беспилотников для Украины

Фото: News Images / Globallookpress.com

Министерство обороны Нидерландов сообщило о выделении 60 миллионов евро на закупку беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

«Нидерланды выделяют 60 миллионов евро на наступательные беспилотники для Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Киев получит в том числе надводные дроны и беспилотники с функцией вида от первого лица.

Ранее стало известно, что Германия поставит Украине снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Новую военную помощь Киеву пообещал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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      Марина Совина
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