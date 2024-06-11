Нидерланды выделили десятки миллионов евро на закупку дронов для Украины

Министерство обороны Нидерландов сообщило о выделении 60 миллионов евро на закупку беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.
«Нидерланды выделяют 60 миллионов евро на наступательные беспилотники для Украины», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Киев получит в том числе надводные дроны и беспилотники с функцией вида от первого лица.
Ранее стало известно, что Германия поставит Украине снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Новую военную помощь Киеву пообещал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.