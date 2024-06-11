Вице-премьер Новак: западные санкции не смогли изолировать российскую экономику

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал последствия санкций, которые ввели западные страны против России. Об этом он высказался в интервью журналистке Хедли Гэмбл для телеканала Al Arabiya.

Новак оценил влияние санкций на российскую экономику и подчеркнул, что ограничения не смогли ее изолировать.

«Эти односторонние ограничения были введены там, где, я бы сказал, экономика не может быть изолирована, поэтому мы сотрудничаем с дружественными странами, а также способны взаимодействовать и сотрудничать со многими другими странами» — отметил он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что санкции стали одним из ключевых факторов развития российской экономики. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Россия вошла в топ-4 мировых экономик по паритету покупательной способности.