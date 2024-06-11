Новак отверг нахождение России в условиях военной экономики

Новак заявил, что Россия не находится в условиях военной экономики

Вице-премьер России Александр Новак отверг утверждения о том, что страна находится в условиях военной экономики. Об этом он рассказал в интервью журналистке Хедли Гэмбл для телеканала Al Arabiya.

«Я не считаю, что это военная экономика. Это экономика предложения, в которой мы развиваемся, чтобы покрыть все потребности, в том числе и социальные, инвестируем в высокотехнологичные отрасли, чтобы традиционные отрасли работали устойчиво», — заявил политик.

По его словам, российский президент Владимир Путин поставил задачу, чтобы экономика страны развивалась выше среднемировых показателей, и в настоящее время этого удается добиться.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что перегрев российской экономики находится сейчас на пике, а траектория предстоящего замедления бизнес-цикла является вопросом внимательного изучения регулятора.