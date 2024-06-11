Обвиняемый в поджоге военкомата россиянин умер в больнице

В больнице Петербурга умер обвиняемый в поджоге военкомата по улице Чайковского

Александр Перов (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), обвиняемый в поджоге петербургского военкомата, умер в больнице. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, 54-летний мужчина был госпитализирован в медицинского учреждения из изолятора в состоянии клинической смерти. Врачи не смогли его спасти. Согласно карточке на сайте Петербургского горсуда, в четверг, 13 июня, защита Перова должна была обжаловать его арест.

Суд поместил мужчину в СИЗО в августе 2023 года. По версии следствия, 31 июля 2023 года он протаранил двери военного комиссариата по улице Чайковского в Петербурге на автомобиле ВАЗ-21099, а затем достал из машины канистры с бензином, облил вход и поджег топливо.

Злоумышленник был задержан практически сразу. Позже выяснилось, что двумя неделями ранее с ним в мессенджере связался мужчина, который представился сотрудником спецслужбы по фамилии Колесников и попросил поучаствовать в секретной операции.