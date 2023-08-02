В России массово поджигают военкоматы. Как телефонные мошенники толкают людей на эти преступления?

«Лента.ру»: телефонные мошенники устроили массовые поджоги военкоматов в России

За последние двое суток в разных регионах России граждане, обманутые телефонными мошенниками, совершили более десяти поджогов военкоматов — об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Свердловской области.

Представители спецслужбы рассказали, что аферисты, находящиеся за рубежом, действуют от имени российских силовиков. Вначале они путем манипуляций принуждают граждан к проведению финансовых операций. А затем якобы для возврата денег склоняют их к совершению терактов, направленных против административных зданий.

Еще большие цифры приводит Telegram-канал Mash: согласно его информации, только за 1 августа по всей стране были подожжены более 20 военкоматов. В частности, такие случаи были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Копейске, Верхнеуральске, Можайске, Россоши, Казани, Омске и Крыму.

Все эти эпизоды объединяет еще и то, что в роли преступников под воздействием телефонных мошенников оказываются обычные пенсионеры и женщины средних лет — люди весьма далекие от криминального мира.

Обманутые россияне идут на поджоги и попадают в полицию

На допросах задержанные поджигатели заявляют схожие вещи: они уверены, что действовали по заданию сотрудников ФСБ, МВД или Центробанка. Эти кураторы (на деле — мошенники) под благими предлогами, угрозами и манипуляциями заставляют россиян готовить зажигательные смеси, а затем идти к военкоматам.

31 июля. Санкт-Петербург. 53-летний петербуржец на ВАЗ-21099 протаранил двери военного комиссариата Центрального района города. Он достал из машины канистры с бензином, облил вход, поджег топливо и почти сразу был задержан. Полицейские выяснили: поджигатель живет с мамой, ранее не судим и не замечен в экстремизме.

Сам задержанный с готовностью стал общаться со следователями — в полной уверенности, что помогал ФСБ. Как выяснилось, двумя неделями ранее с ним в мессенджере связался мужчина, который представился сотрудником спецслужбы по фамилии Колесников.

Колесников объяснил, что в здании военкомата находятся важные документы, которые готовятся к отправке на территорию Украины.

А затем он предложил петербуржцу поучаствовать в секретной операции: мужчина должен был попасть в военкомат и получить доступ к этим бумагам, но вначале поджечь вход (возможно, для отвлечения внимания). Правда, на деле «секретная операция» обернулась для петербуржца задержанием и очень большими проблемами с законом.

31 июля. Феодосия, Крым. 51-летняя учительница местной школы бросила коктейль Молотова в здание военкомата, а затем попыталась убежать, но была задержана. Своим поступком она очень удивила полицию: в 2014 году женщина активно поддерживала присоединение Крыма к России, а затем занималась сбором гумпомощи для российских военнослужащих.

На допросе выяснилось, что в сентябре 2022 года мужа крымчанки не стало — и женщину стали активно обрабатывать телефонные мошенники. Сначала на нее взяли кредит и убедили перевести деньги по продиктованным реквизитам, а потом и вовсе принялись убеждать, что ее супруг покинул ее не из-за болезни, а от рук неких националистов за поддержку Российской армии.

В последнем телефонном разговоре учительнице дали инструкцию и адрес места, где якобы находились те самые националисты. На самом деле это был военкомат.

Уже на следующий день, 1 августа, похожие задержания прошли по всей стране. Так, 70-летний пенсионер с пятью бутылками зажигательной смеси и спичками попался в Москве, 68-летняя пенсионерка — с тремя бутылками бензина в Саратове, а еще одну женщину средних лет задержали в Ставрополе.

Мошенники манипулируют россиянами-должниками

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, волна поджогов военкоматов, которая прокатилась по стране в последние дни, — это попытка максимально раскачать психоэмоциональный фон россиян. Но если раньше злоумышленники пытались втягивать в свои темные схемы молодежь, то теперь переключились на пенсионеров.

У пенсионеров часто бывает неустойчивая психика, им проще что-либо внушить. Играет свою роль и бытовая неустроенность. Доверчивым пенсионерам предлагают, например, списать долги — казалось бы, легкий выход из сложной ситуации. Но никто не предупреждает, как будет на самом деле. Это нечеловеческий подход. Александр Михайлов Генерал-майор ФСБ в отставке

К примеру, одной из пострадавших от мошенников стала 54-летняя жительница Ставрополя. По данным Telegram-канала Shot, она не раз попадалась на удочку телефонных жуликов и переводила им деньги.

К примеру, в мае женщина отправила неизвестным более 130 тысяч рублей. О доверчивой россиянке вспомнили спустя три месяца. Представившийся сотрудником ФСБ мужчина заявил, что мошенник, который ее несколько раз обманул, сейчас находится в военкомате и ему нужно отомстить.

Женщина задержана. По предварительным данным, она пострадала от рук мошенников. Человек испортил себе жизнь и всей своей семье. Владимир Владимиров Губернатор Ставропольского края

Похожие показания позже дали как минимум три человека: студентке педагогического колледжа Анастасии А. из Омска, жестянщице Татьяне Х. из подмосковного Можайска и учительнице Ольге П. из Россоши (Воронежская область) предложили «выкурить мошенника из военкомата», чтобы его сразу же поймали полицейские.

Другим — например, молодому человеку Вячеславу Л. и пенсионеру Николаю К. из Подольска — мошенники обещали после поджога военкомата вернуть сумму кредита, которую сами же ранее на них взяли. Долг Николая составлял 2,5 миллиона рублей, а Вячеслава — 35 тысяч рублей.

Следы мошенников могут вести на Украину

Кто именно стоит за действиями телефонных мошенников, на данный момент остается неизвестным. По словам генерал-майора ФСБ Александра Михайлова, противник, кем бы он ни был, считает, что на войне все средства хороши, лишь бы подорвать тыл Российской армии.

При этом Михайлов говорит о том, что история с телефонными мошенниками и поджогами военкоматов далека от западных спецслужб — за ней могут стоять люди внутри страны.

Чтобы эту тему так раскрутить, нужно хорошо знать внутреннюю ситуацию в стране, условия, в которых живут пенсионеры, их настроения. У нас есть свои мерзавцы, которые могут быть во всем этом задействованы. Александр Михайлов Генерал-майор ФСБ в отставке

В свою очередь, ветеран МВД и председатель Ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев считает иначе: по мнению эксперта, сегодня украинцы видят, что проигрывают противостояние в зоне специальной военной операции, а потому пытаются хоть как-то навредить России. И поджоги военкоматов — закономерное продолжение этих попыток.

Сейчас украинцы максимально нацелены на это и имеют огромное финансирование. Поэтому нам надо ожидать и других новых форм [диверсий — прим. «Ленты.ру»], перестраиваться и готовиться к борьбе. Ветеран МВД Алексей Лобарев Председатель Ассоциации профсоюзов полиции России

В Госдуме заявили о слабых оправданиях поджигателей

Между тем в данный момент открытым остается вопрос, что делать с задержанными поджигателями. По мнению Александра Михайлова, сейчас многие сотрудники правоохранительных органов задумываются, что делать с пенсионерами, которых мошенники толкнули на преступление. «У бабушки 68 лет и на штраф-то денег нет», — отмечает Михайлов.

Однако в Госдуме уже заявили о том, что у поджигателей слабые оправдания. Зампред комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Старшинов заявил, что не представляет, как помутнение рассудка может стать оправданием для подобных действий.

Мне по-человечески понятно: логика в том, что они сами чуть ли не потерпевшие, что не хотели и так далее. Но это — слабое оправдание. Депутат Госдумы Михаил Старшинов

С таким подходом согласен и Алексей Лобарев: по его словам, попытки поджогов военкоматов в России необходимо не только быстро пресекать, но и показывать, что нарушители привлекаются к ответственности.

Обманутым россиянам грозят сроки вплоть до пожизненного

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий, за минувший год российские суды уже вынесли более 40 приговоров поджигателям военкоматов и других административных объектов, при этом все осужденные получили реальные сроки.

Раньше подобные дела чаще квалифицировали по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ с максимальным наказанием вплоть до пяти лет лишения свободы. Теперь же поджигателей стали подводить под статьи 205 («Террористический акт») и 281 («Диверсия») УК РФ.

При наличии отягчающих обстоятельств они предусматривают сроки вплоть до пожизненного.

По словам Владислава Шурховецкого, формальными причинами для такого ужесточения стали «высокий уровень общественной опасности и расширение круга правоотношений, на которые направлено преступление».

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В региональном управлении ФСБ по Свердловской области на фоне активизации телефонных мошенников призвали россиян быть бдительными, не поддаваться на их провокации и сохранять холодный разум. В спецслужбе напомнили, что никто из силовиков не уполномочен по телефону призывать граждан к участию в каких-либо «спецоперациях».

Кроме того, злоумышленники обычно звонят из-за рубежа, поэтому необычные телефонные номера звонящих также являются поводом для того, чтобы насторожиться. В УФСБ призвали всех, кому поступают сомнительные звонки, сразу же звонить по номеру «112».

Рекомендуется поговорить со своими родными и близкими старшего возраста, предупредив их о существующей угрозе. Из сообщения УФСБ по Свердловской области

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