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10:55, 2 августа 2023Силовые структуры

В ФСБ рассказали об отправляющих россиян поджигать военкоматы мошенниках

ФСБ: отправляющие россиян поджигать военкоматы мошенники находятся за границей

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Телефонные мошенники, отправляющие россиян поджигать военкоматы, находятся за границей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управлении ФСБ по Свердловской области.

Аферисты действуют от имени российских силовиков и путем манипуляций принуждают граждан к проведению финансовых операций, а затем для возврата денег склоняют к совершению терактов, направленных против административных зданий, рассказали в ведомстве.

За последние двое суток в разных регионах России обманутыми телефонными мошенниками гражданами было совершено более десяти поджогов военкоматов.

Ранее 2 августа сообщалось, что в Москве рядом с военным комиссариатом полицейские задержали 70-летнего пенсионера с коктейлями Молотова. Днем 1 августа у Бутырского военкомата силовики обратили внимание на пожилого мужчину с пакетом: он разговаривал по телефону с собеседником, у которого был явно выраженный украинский акцент. Правоохранители задержали пенсионера для досмотра и нашли в его пакете бутылки с зажигательной смесью. Объяснить свои намерения он отказался.

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    Любовь Ширижик
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