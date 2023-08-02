Пенсионер попался у московского военкомата с коктейлями Молотова

В Москве полиция задержала пенсионера с коктейлями Молотова у военкомата

В Москве рядом с военкоматом полицейские задержали 70-летнего пенсионера с коктейлями Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На пожилого мужчину с пакетом у Бутырского военкомата днем 1 августа силовики обратили внимание, потому что он разговаривал по телефону с собеседником, у которого был явно выраженный украинский акцент.

Правоохранители досмотрели пакет пенсионера и нашли там бутылки с зажигательной смесью. Объяснить свои намерения он отказался.

Женщина, задержанная за поджог Кузьминского военкомата в Москве, совершенный также 1 августа, тоже оказалась пенсионеркой. Против нее возбудили уголовное дело о хулиганстве.