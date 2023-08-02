Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:42, 2 августа 2023Силовые структуры

Пенсионер попался у московского военкомата с коктейлями Молотова

В Москве полиция задержала пенсионера с коктейлями Молотова у военкомата

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве рядом с военкоматом полицейские задержали 70-летнего пенсионера с коктейлями Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На пожилого мужчину с пакетом у Бутырского военкомата днем 1 августа силовики обратили внимание, потому что он разговаривал по телефону с собеседником, у которого был явно выраженный украинский акцент.

Правоохранители досмотрели пакет пенсионера и нашли там бутылки с зажигательной смесью. Объяснить свои намерения он отказался.

Женщина, задержанная за поджог Кузьминского военкомата в Москве, совершенный также 1 августа, тоже оказалась пенсионеркой. Против нее возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил серьезными ударами по территории России. Каким будет ответ Москвы на новые террористические акты?

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Некоторые виды медицинской помощи в России станут платными

    Российские военные уничтожили итальянский ЗРК Spada в Херсонской области

    Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на Исинбаеву

    Россияне массово захотели переехать внутри страны

    Журналистка сходила на эротический массаж для женщин и рассказала о впечатлениях

    Чехия разрешила гражданам присоединиться к ВСУ

    ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ

    Пара продала ребенка ради смартфона и славы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости