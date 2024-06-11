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17:29, 11 июня 2024Бывший СССР

Одесский военкомат проведет проверку после драки медиков и работников ТЦК

Одесский военкомат проведет проверку после драки медиков и сотрудников ТЦК

Фото: Sergei Grits / AP

Одесский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) проведет проверку с правоохранительными органами после драки между сотрудниками скорой помощи и военкомами. Об этом говорится в сообщении ТЦК, которое опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Информируем СМИ и общественность о совместном принятии срочных мер с правоохранительными органами по установлению подробных обстоятельств событий», — заявили в военкомате.

11 июня в Одессе сотрудники ТЦК попытались мобилизовать работников скорой помощи, которую вызвали в военкомат. Украинские СМИ сообщали, что медиков не выпускали из ТЦК. Кроме того, к военкомату приехали еще несколько машин скорой, работники выступали против происходящего с их коллегами и в знак протеста включили сирены.

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      Кристина Есикова
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