Фанатка оголила грудь на матче НХЛ и прославилась на весь мир

В США фанатка команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», которая оголила грудь во время матча плей-офф против «Даллас Старз» 31 мая, удалила все свои онлайн-аккаунты. Об этом сообщает TMZ.

Американка, имя которой до сих пор неизвестно, задрала кофту с логотипом любимой команды во время игры. Под одеждой у женщины не оказалось бюстгальтера. Этот момент снял один из болельщиков и выложил в сеть.

Изданию удалось связаться с близкими героини ролика, разошедшегося по всему миру. Те рассказали, что она удалилась из сети, как только видео с ее участием начало набирать скандальную популярность. TMZ утверждает, что несколько источников подтвердили личность женщины, однако раскрывать ее она наотрез отказалась.

Ранее сообщалось, что крупные порноресурсы заинтересовались неизвестной болельщицей. В частности, сайт Cam Soda предложил ей контракт на 100 тысяч долларов за выступление онлайн.

