Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 11 июня 2024Из жизни

Фанатка оголила грудь на матче НХЛ и прославилась на весь мир

Кадр: TMZ

В США фанатка команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», которая оголила грудь во время матча плей-офф против «Даллас Старз» 31 мая, удалила все свои онлайн-аккаунты. Об этом сообщает TMZ.

Американка, имя которой до сих пор неизвестно, задрала кофту с логотипом любимой команды во время игры. Под одеждой у женщины не оказалось бюстгальтера. Этот момент снял один из болельщиков и выложил в сеть.

Изданию удалось связаться с близкими героини ролика, разошедшегося по всему миру. Те рассказали, что она удалилась из сети, как только видео с ее участием начало набирать скандальную популярность. TMZ утверждает, что несколько источников подтвердили личность женщины, однако раскрывать ее она наотрез отказалась.

Материалы по теме:
«Вы вообще в себе — такое показывать?» Российское ТВ взялось перевоспитывать секс-работниц. Как это разъярило зрителей?
«Вы вообще в себе — такое показывать?»Российское ТВ взялось перевоспитывать секс-работниц. Как это разъярило зрителей?
14 августа 2022
Роковое порно Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
Роковое порноОн влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
5 февраля 2019

Ранее сообщалось, что крупные порноресурсы заинтересовались неизвестной болельщицей. В частности, сайт Cam Soda предложил ей контракт на 100 тысяч долларов за выступление онлайн.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Предлагают кота в мешке». СБ ООН принял резолюцию с планом США о прекращении огня в Газе. Что в ней не устроило Россию?

      В США решили депортировать нелегальных мигрантов из России

      Бразилия подтвердила позицию по урегулированию на Украине

      Детские учреждения в российском городе отправили на карантин из-за отравления

      В «Буйнакскводоканале» прошли обыски после массового отравления горожан

      Орбан оценил прошедшие выборы в Европарламент

      На Украине начали отлавливать маскирующихся под туристов уклонистов

      Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

      45-летняя Николь Шерзингер показала новые фото в бикини

      Назначен новый командующий силами беспилотных систем ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше