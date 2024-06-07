Фанатка оголила грудь на матче и получила предложение на девять миллионов рублей

В США фанатка команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» оголила грудь во время матча плей-офф против «Даллас Старз» и получила предложение на 100 тысяч долларов (8,9 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Express US.

Американка, имя которой до сих пор неизвестно, прославилась 31 мая, когда ее засняли во время игры. В какой-то момент она задрала кофту с логотипом любимой команды, под которой не оказалось бюстгальтера. Этот момент снял один из болельщиков и выложил в сеть.

Всего за несколько дней запись набрала множество просмотров, а ее героиней заинтересовались менеджеры крупнейших порноресурсов. В частности, сайт Cam Soda предложил неизвестной контракт на 100 тысяч долларов за выступление онлайн. Представитель сервиса Porn Dude заявил в интервью TMZ, что грудь девушки «создана для порно».

Сама прославившаяся болельщица «Эдмонтон Ойлерз» пока не дала о себе знать. При этом ее акция поддержки, похоже, дала результат: «Ойлерз» выиграли серию против «Даллас Старз» и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с «Флорида Пантерз».

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans показала голую грудь через стрим-портал между Дублином и Нью-Йорком. Она заявила, что ирландцы «заслуживали увидеть две ее нью-йоркские доморощенные картофелины».