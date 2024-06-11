36-летняя блогерша Оксана Самойлова снялась в облегающем топе без бюстгальтера

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в облегающем белом кроп-топе, который обнажал ее живот. При этом бизнесвумен отказалась от бюстгальтера, и ткань одежды подчеркнула особенности ее фигуры.

Фото: @samoylovaoxana

Кроме того, блогерша надела голубые джинсы прямого кроя с завышенной талией, распустила гладко уложенные волосы и обвела контур губ коричневым карандашом.

Ранее в июне Оксана Самойлова также показала лицо без макияжа после сна. Она запечатлела себя в постели, отметив, что к ней пришла визажистка.