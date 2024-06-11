Врачи предупредили о повышенной опасности экстремальной жары

Врач Доронина: экстремальная жара опаснее всего для людей старше 60

Экстремальная жара опаснее всего для пожилых людей и нетрезвых граждан, а также некоторых других групп населения. О повышенном риске пострадать от высоких температур некоторых россиян предупредили врачи врачи Видновской КБ Минздрава Московской области кардиолог Дмитрий Орловский и заведующая приемным отделением Наталья Доронина, передает «ОСН».

По словам Дрониной, чаще всего в больницу с тепловым ударом поступают именно люди, злоупотребляющие алкогольными напитками, пациенты, страдающие неврологическими расстройствами, и люди старше 60 лет. Орловский добавил, что негативному влиянию жары наиболее сильно подвержены люди с нарушенными механизмами терморегуляции организма.

«В группе риска: дети, пожилые люди, лица с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, тахикардией, кардиомиопатией, вегетоневрозом, бронхиальной астмой, циррозом печени, гепатитом. Туда же входят беременные, а также лица, перенесшие инфаркт миокарда, инсульт», — пояснил он.

Из-за сильной жары человек ощущает вялость и упадок сил, головную боль и тошноту. Сильный и продолжительный тепловой удар может привести к галлюцинациям, бреду и спутанности сознания, а в особо тяжелых случаях — к летальному исходу. Специалисты советуют внимательно следить за своим состоянием в жаркий сезон и своевременно охлаждаться.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от жары. Для этого не следует долгое время находиться под открытым солнцем в жаркую погоду и не забывать носить головные уборы на улице.