Оппозиция Армении заявила о готовности отказаться от депутатских мандатов

Арцвик заявил о готовности оппозиции Армении отказаться от депутатских мандатов

Оппозиция Армении готова отказаться от депутатских мандатов, если премьер-министр страны Никол Пашинян не будет исполнять обязанности главы правительства в предвыборный период. Об этом заявил секретарь оппозиционной фракции «Армения» Арцвик Минасян, передает ТАСС.

«Власти говорят нам: откажитесь от мандатов, пойдем на внеочередные выборы! Вопросов нет, пусть сами тоже откажутся. И мы, и они», — сказал он.

Минасян назвал самым главным отставку Пашиняна. По его словам, политик должен заявить, что не будет исполнять обязанности премьера. Он предложил, чтобы эту должность занял кто-то из заместителей премьер-министра.

10 июня председатель Национального собрания Ален Симонян заявил, что Совет парламента Армении откажет оппозиционным фракциям «Армения» и «Честь имею» в проведении внеочередного заседания об отставке правительства. Он задался вопросом о наличии хотя бы одной причины для того, чтобы принять такое предложение.