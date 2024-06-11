Определена вероятность жидкого подземного озера на Марсе

Science Advances: жидкое подземное озеро на Марсе маловероятно

Ученые Корнеллского университета определили, что яркие радиолокационные отражения под ледяным покровом на южном полюсе Марса, ранее интерпретируемые как наличие жидкой воды, могут быть объяснены более простыми причинами. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Моделирование продемонстрировало, что небольшие вариации в слоях водяного льда, которые неуловимы для георадарных приборов, могут вызывать интерференцию между радиоволнами, создавая яркие отражения. Это открытие ставит под сомнение прежние гипотезы о существовании подледного озера на Марсе. Хотя оно не опровергает наличие воды, существует гораздо более вероятное объяснение наблюдаемым данным.

В ходе моделирования были случайно сгенерированы тысячи сценариев расположения слоев водного льда, которые могли бы существовать в известных условиях на марсианских полюсах. При этом состав и толщина ледяных слоев варьировались, и некоторые сочетания создавали яркие сигналы, которые соответствуют наблюдениям на каждой из трех частот, используемых радаром MARSIS орбитального аппарата Mars Express.

Несмотря на то что возможность обнаружения жидкой воды в будущем не исключена, авторы исследования полагают, что вероятность наличия жидкой воды и потенциальной жизни на Марсе минимальна. Они считают, что история жидкой воды и жизни на Красной планете, вероятно, давно завершилась.