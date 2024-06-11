Опрос показал готовность французов голосовать за партию Ле Пен

Ifop: 36 процентов французов готовы голосовать за партию Ле Пен

Порядка 36 процентов французов готовы голосовать за партию Марин Ле Пен «Национальное объединение» на досрочных парламентских выборах, первый тур которых пройдет 30 июня. Об этом сообщает журнал Paris Match.

«Согласно исследованию Ifop, 40 процентов опрошенных желают победы крайне правых на парламентских выборах 30 июня и 7 июля», — отмечается в материале. При этом порядка 36 процентов из них желают победы «Национальному объединению».

По популярности среди людей от 35 до 50 лет партия Ле Пен набирает до 37 процентов голосов. Среди молодых избирателей этот показатель несколько ниже и составляет порядка 32 процентов.

Ранее радиостанция Europe1 со ссылкой на источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность своей отставки из-за итогов выборов в Европейский парламент, в ходе которых победили правые силы. Таким образом, он может «драматизировать» досрочные выборы в национальный парламент.