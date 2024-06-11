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23:16, 11 июня 2024Россия

Патрушев остался в составе Совбеза России

Путин подписал указ и оставил Патрушева в составе Совбеза России
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: РИА Новости

Экс-секретарь Совета безопасности, помощник президента РФ Николай Патрушев остается в составе Совбеза России. Об этом говорится в указе российского лидера Владимира Путина, пишет РИА Новости.

В документе предлагается включить имя Патрушева в состав Совбеза РФ, утвержденный указом от 25 мая 2012 года № 715 «Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации».

«Наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: "помощник президента Российской Федерации"», — говорится в указе.

Патрушев с 2008 года был секретарем Совбеза России. На этом посту он продержался дольше всех. 12 мая стало известно, что его освободили от этой должности. Он был назначен помощником Путина.

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      Марина Совина
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