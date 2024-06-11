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12:41, 11 июня 2024Интернет и СМИ

Переехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о заработках

Бывший ведущий Первого канала Привольнов заявил, что получает зарплату в шекелях

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший ведущий программ «Контрольная закупка» на Первом канале и «Звезды сошлись» на НТВ Антон Привольнов, уехавший из России в Израиль, рассказал о своем заработке. Об этом он порассуждал в видео, доступном на YouTube-канале Sheinkin40.

Одна из зрительниц написала Привольнову, что он не обладает достаточным талантом, а также заявила, что хорошо зарабатывать он мог, только когда жил в России. «А с чего вы взяли, что здесь я зарабатываю меньше? Все-таки здесь зарплата идет в шекелях, а не в рублях», — ответил на это ведущий.

Ранее Привольнов рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся после отъезда из России. Он признался, что первое время жизни в Израиле принимал антидепрессанты. По его словам, к ним прибегали многие россияне, уехавшие из страны.

Привольнов стал известен благодаря программе «Контрольная закупка», в которой проверялось качество продуктов. Он был ее ведущим с 2006 по 2018 год. С 2021 по 2022 год Привольном был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

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