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16:36, 11 июня 2024Силовые структуры

В Петербурге мужчина расчленил приехавшего за ним из Москвы отца

В Петербурге сын расчленил отца, приехавшего за ним из Москвы
Начало событий в новости Отвлекшийся от расчленения отца россиянин напал с отверткой на фельдшера скорой

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 44-летний мужчина расчленил отца, приехавшего за ним из Москвы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчина долгое время злоупотреблял наркотиками и находился под наблюдением психиатра. Затем он уехал от родителей, проживающих в Московской области, в Петербург, где поселился в съемной квартире в доме на улице Бадаева.

Через некоторое время отец, узнав новое место жительства сына, приехал за ним, уговаривая вернуться домой. Между родственниками произошел конфликт, так как сын отказался возвращаться, и тогда отец пригрозил насильно увезти его. В итоге отпрыск напал на отца, связал его и расправился с помощью топора.

После этого неадекватный мужчина весь в крови вышел на улицу, там он избил 73-летнюю соседку-пенсионерку, а затем набросился с отверткой на прибывшего на вызов сотрудника скорой помощи. Полицейским пришлось стрелять в него из табельного оружия. После чего силовики пришли в его жилье и там нашли пенсионера с отсеченной головой.

Подозреваемый находился под действием наркотиков.

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      Любовь Ширижик
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