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15:35, 11 июня 2024Силовые структуры

Отвлекшийся от расчленения отца россиянин напал с отверткой на фельдшера скорой

Силовики открыли огонь по жителю Петербурга, напавшему с отверткой на фельдшера

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь для задержания петербуржца, который напал с отверткой на фельдшера скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло днем во вторник, 11 июня, на улице Бадаева. В полицию поступило сообщение о неадекватном мужчине, который сначала избил 73-летнюю соседку-пенсионерку, а затем набросился с отверткой на прибывшего к ней на вызов сотрудника скорой помощи. К счастью, удар отвертки попал в мобильный телефон, а сам фельдшер не пострадал. После требования силовиков остановиться злоумышленник попытался напасть и на них, но один из сотрудников успел выстрелить ему в ногу из табельного оружия.

После этого агрессор был задержан — им оказался 44-летний местный житель, находящийся в состоянии наркотического опьянения. Позже в его квартире, по данным Telegram-канала Mash на Мойке, был обнаружен топор и расчлененное тело отца, перевязанное ремнями.

Как уточняет канал, задержанный расправлялся с жертвой, но в какой-то момент к нему постучалась 73-летняя соседка. Злоумышленник отвлекся от своего дела, набросился на женщину и избил, а затем выбежал во двор дома. Там он напал на работника скорой помощи, который приехал на вызов к пенсионерке, и попытался ранить его отверткой в грудь. Мужчина был задержан сотрудниками полиции, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Ранее полицейские в Петербурге задержали 56-летнего бывшего участника бандитской группировки из Карелии, расправившегося с 19-летней проституткой 27 лет назад.

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      Олеся Мицкевич
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