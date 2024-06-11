Полицейские задержали бандита за совершенную 27 лет назад расправу

В Петербурге задержали бандита, застрелившего проститутку 27 лет назад

В Петербурге задержали 56-летнего бывшего участника бандитской группировки из Карелии, расправившегося с 19-летней проституткой 27 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, утром 7 марта 1997 года мужчина решил воспользоваться услугами проститутку, вызвав их к себе домой на Планетарную улицу. Когда к его дому подъехали «Жигули» с тремя девушками и сутенерами, задержанный открыл по ним стрельбу из пистолета. Одна из потерпевших получила ранение в сердце.

Было возбуждено уголовное дело, однако раскрыть его по горячим следам не удалось. Затем личность преступника установили, ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. Выяснилось, что он залег на дно: купил поддельные документы на чужое имя, отошел от криминальных дел и тихо жил в Приморском районе, делая ремонт в квартирах на заказ.

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