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12:59, 11 июня 2024Россия

Песков ответил на вопрос об ударах России по электросетям Украины

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об ударах по электросетям Украины

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об ударах войск по электросетям Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, данный вопрос лучше задавать российским военнослужащим.

«Но, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре, но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным», — сказал представитель Кремля.

7 июня Минобороны заявило, что в ответ на попытки Киева поразить российские объекты энергетики Вооруженные силы (ВС) России нанесли 27 групповых ударов по объектам на Украине. В ходе атак были поражены объекты энергетики, относящиеся к военно-промышленному комплексу Украины, арсеналы с западным вооружением и боеприпасами, а также места хранения ракет.

Все назначенные цели ударов были достигнуты, отметили в оборонном ведомстве.

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