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08:36, 11 июня 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о бездействии «Кракена» в Харьковской области

Пленный боец ВСУ рассказал о бездействии «Кракена» в боях в Харьковской области
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный военнослужащий 415-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Доценко рассказал о бездействии группировки «Кракен» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) в боях в Харьковской области, передает ТАСС.

По словам Доценко, он был направлен в 415-й батальон в рамках мобилизации, его подразделению дали участок Красное — Глубокое — Стрелечье для обороны, в случае если начнется наступление Вооруженных сил России. «Но когда началось наступление, никто никого не перекинул обратно, никто не подъехал. По-моему, был "Кракен". Вытянули своих. Тех, кто был, другие — пограничники с нами еще были — никого, ничего. Забрали своих и откатились», — рассказал Доценко.

Доценко отметил отсутствие в его подразделении тяжелой техники и вооружения: кроме двух пулеметов, на его позициях было только стрелковое оружие, ручные гранаты и пехотные гранатометы.

Ранее украинский военнопленный Александр Журавель с позывным Манюня рассказал о наказаниях за нежелание выполнять приказы командования. По словам пленного, он и его сослуживцы, отказываясь выполнять приказ командования, объясняли это тем, что были плохо подготовлены и плохо информированы о российских позициях.

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      Валентин Карант
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