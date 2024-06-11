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07:05, 11 июня 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о наказаниях за нежелание выполнять приказы командования

Пленный ВСУ рассказал, за что его и других украинских военных пытались судить

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Группа плохо подготовленных бойцов ВСУ отказалась исполнять приказ командования и не пошла на штурм. За это ее попытались судить, после этого расформировали и перевели в другую часть, рассказал украинский военнопленный Александр Журавель с позывным Манюня, пишет РИА Новости.

«Там настолько все было плохо, что большинство… ну есть люди, которые боятся оружия, есть чувак, который вообще кинул вместо гранаты чеку. Нас решили заслать типа на штурмы. И мы по итогу типа отказались. Сказали, что будут шить дело», — посетовал он.

По словам пленного, он и его сослуживцы, отказываясь выполнять приказ командования, объясняли это тем, что были плохо подготовлены и плохо информированы о российских позициях. Так, украинские военные считали, что суд встанет на их сторону. В итоге до суда дело не дошло, но их штурмовая группа была расформирована. Сами бойцы переведены в другую часть, в пехоту.

Александр Журавель сдался в плен 25 мая 2024 года.

Накануне сообщалось, что украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен. Как уточнялось, боец вышел на связь с российской стороной через чат-бот Free soldier. Его переход через Днепр готовился около трех месяцев.

За первую неделю июня в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции сдались 27 бойцов ВСУ. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

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      Марина Совина
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