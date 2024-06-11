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12:20, 11 июня 2024Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм опубликовала фото топлес

Фото: @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась топлес и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица запечатлела себя, когда принимала ванну. Так, в кадр попали плечи и часть груди знаменитости, которые были покрыты пеной.

Модель уложила волосы в высокий пучок и вставила серьги в проколы в верхней части уха. При этом она продемонстрировала естественный внешний вид своей кожи с веснушками на лице.

Ранее беременная английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс предстала в купальнике на подиуме в рамках Недели пляжной моды в Майами, США.

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      Карина Черных
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