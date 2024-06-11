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18:40, 11 июня 2024Силовые структуры

Поджигателю российского общежития вынесли обвинительный вердикт

В Москве присяжные вынесли обвинительный вердикт поджигателю общежития

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении 60-летнего мужчины, который обвиняется в поджоге общежития с людьми в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Его признали виновным по статьям 105 («Убийство»), 30, 105 («Покушение на убийство»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Судом будет постановлен приговор на основании вердикта присяжных.

По данным следствия, все произошло 21 февраля 2023 года в общежитии на Международной улице в Москве. Россиянин, находившийся в нетрезвом виде, поссорился с жильцами соседней комнаты из-за игравшей у них громкой музыки и решил отомстить. Он разместил на пороге комнаты мешок с одеждой и поджег его, заблокировав соседям возможность выбраться из помещения.

Всего в результате его действий пострадали 14 человек. Семерым из них, включая двух детей, выжить не удалось.

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      Олеся Мицкевич
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