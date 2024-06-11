Пользователи приложений для знакомств вспомнили самые странные переписки

Пользователи приложений для знакомств, которым встречались подозрительные собеседники, вспомнили о своих самых странных переписках. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Некоторые рассказали о том, как потенциальные партнеры начинали переписку с оскорблений.

Случился мэтч с одной женщиной. Первое, что она написала: «Ну, с пивом потянешь» Bigtits38 пользователь Reddit

Другие же поделились историями о том, как их собеседники сразу выкладывали всю историю своей жизни и требовали брать ответственность за их детей.

«Моего мужа не стало в прошлом году, и я ищу того, кто станет частью моей семьи». А у нее было трое детей, всем меньше 10 лет Shahfluffers пользователь Reddit

Одна пользовательница вспомнила, как потенциальный партнер с порога предложил ей присоединиться к его опасному фетишу.

«Я хочу тебя придушить». 18-летняя я не отнеслась к этому серьезно, ответила, что я его тоже придушу, а он замолчал weonnaa1 пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети, у которых невовремя заканчивалась туалетная бумага, перечислили срочные способы заменить ее. Некоторые рассказали, что в экстренных случаях вместо туалетной бумаги можно воспользоваться собственной одеждой.