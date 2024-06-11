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19:57, 11 июня 2024Из жизни

Попавшая в СМИ стенограмма с затонувшего батискафа «Титан» оказалась подделкой

Записи с затонувшего в Атлантике батискафа «Титан» оказались сфабрикованными

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Попавшие в СМИ записи переговоров экипажа затонувшего батискафа «Титан» с кораблем на поверхности оказались подделкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Записи бортового журнала вызывали подозрения еще в 2023 году, когда их впервые опубликовали. Текст состоит из сообщений с большим количеством технического жаргона и уникальными для «Титана» аббревиатурами. Эти сообщения подразумевали, что перед крушением экипаж батискафа был в состоянии паники, получал сигналы тревоги и слышал опасный треск. В стенограмме основное внимание уделялось RTM или системе мониторинга состояния корпуса в реальном времени. Последнее сообщение «Титана» касалось именно датчиков этой системы: «Активировано предупреждение RTM, все красное». После этого корабль-база якобы отправил семь сообщений с вопросами о судьбе батискафа, но все они остались без ответа.

В июне 2024 года глава федеральной следственной группы США заявил, что эта стенограмма полностью сфабрикована. После почти года тщательного изучения улик следователи не нашли никаких подтверждений того, что команда «Титана» знала о скором крушении батискафа. Кто был автором подделки, пока неизвестно. При этом у следователей есть и официальная стенограмма переговоров, предоставленная OceanGate, в которой нет намеков на то, что команда батискафа подозревала о катастрофе. Эти записи остаются конфиденциальными.

«Я уверен, что это фальшивая стенограмма. Все было выдумано. Кто-то потрудился, чтобы она выглядела правдоподобно», — заявил капитан Джейсон Д. Нойбауэр, отставной офицер береговой охраны США и председатель Совета морских расследований. «Возможно, это было сделано, чтобы поставить OceanGate в неловкое положение. Это, конечно, очень обеспокоило родственников пассажиров», — предположил отставной подводник Альфред С. Макларен.

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Фирма OceanGate ранее описывала систему контроля состояния батискафа как разработку с «беспрецедентной функцией безопасности, которая оценивает целостность корпуса во время каждого погружения» и предупреждает о любых проблемах.

Нойбауэр надеется, что правда может принести некоторое утешение семьям жертв и убедить их в том, что их близкие не страдали в последние минуты.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» 18 июня 2023 года. На борту аппарата находились гендиректор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле. 22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков батискафа.

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      Антонина Черташ
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