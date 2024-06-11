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07:00, 11 июня 2024Ценности

Популярная 58-летняя актриса поделилась откровенным видео из ванной

Кадр: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась откровенным видео из ванной комнаты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 58-летняя знаменитость предстала в костюме, состоящем из прозрачного бюстгальтера и юбки длины мини. Комплект одежды был украшен сияющими подвесками. Визажисты сделали Херли макияж в стиле smoky eyes, а стилисты уложили ее волосы в небрежную прическу и дополнили ее образ массивными прозрачными браслетами.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под роликом. «Идеальное тело», «Так красиво», «Самая красивая женщина в мире», «От тебя у меня захватывает дыхание», «Королева», — высказывались они.

Ранее Элизабет Херли раскрыла секреты стройности. Актриса призналась, что исключила из рациона полуфабрикаты и внимательно следит за питанием.

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      Карина Черных
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