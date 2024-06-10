Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:48, 10 июня 2024Ценности

Популярная 58-летняя актриса раскрыла секреты стройности

58-летняя актриса Херли назвала секретом стройности отказ от полуфабрикатов
Элизабет Херли

Элизабет Херли. Фото: Imago /Ron Adar / Globallookpress.com

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли раскрыла секреты стройности. Интервью с ней публикует издание The Sydney Morning Herald.

Популярная телезвезда, которая регулярно демонстрирует фанатам снимки в бикини и нижнем белье, поговорила с журналистами о своей рутине. 58-летняя знаменитость призналась, что внимательно следит за питанием, отказываясь от полуфабрикатов. «Мои вкусы довольно просты — я не пью странные зеленые соки. Еще в подростковом возрасте начала читать состав продукта на этикетке», — назвала она свой секрет.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Вот это Тело Личный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
Вот это ТелоЛичный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
18 марта 2017

По словам Херли, она предпочитает простые, но при этом вкусные блюда. «Ем жаренную курицу и картофельное пюре с овощами. В этом определенно нет ничего новомодного или странного», — уточнила манекенщица и добавила, что не занимается спортом, а недостаток физической нагрузки восполняет работой в саду.

В мае Элизабет Херли снялась топлес для обложки журнала Loaded. Звезда позировала перед фотографом в классической белой рубашке широкого кроя и белых колготках.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Главный вор России Шишкан получил пожизненный срок. Вместе с ним осудили 17 подельников

      Российскую «Мальву» назвали идеальной кочующей САУ

      Автомобили стали доступнее для россиян

      Технику российской авиакомпании оторвало палец в Шереметьево

      Раскрыт способ быстро высушить одежду после стирки

      Путин указал на необходимость человеческих условий в учреждениях ФСИН

      В Германии назвали условие для успеха саммита по Украине в Швейцарии

      Расходы российского бюджета заметно превысили доходы

      В России предложили способ помочь люксовому отечественному вину

      Новый министр обороны обратился к двум российским подразделениям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше