Популярная 58-летняя актриса раскрыла секреты стройности

58-летняя актриса Херли назвала секретом стройности отказ от полуфабрикатов

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли раскрыла секреты стройности. Интервью с ней публикует издание The Sydney Morning Herald.

Популярная телезвезда, которая регулярно демонстрирует фанатам снимки в бикини и нижнем белье, поговорила с журналистами о своей рутине. 58-летняя знаменитость призналась, что внимательно следит за питанием, отказываясь от полуфабрикатов. «Мои вкусы довольно просты — я не пью странные зеленые соки. Еще в подростковом возрасте начала читать состав продукта на этикетке», — назвала она свой секрет.

По словам Херли, она предпочитает простые, но при этом вкусные блюда. «Ем жаренную курицу и картофельное пюре с овощами. В этом определенно нет ничего новомодного или странного», — уточнила манекенщица и добавила, что не занимается спортом, а недостаток физической нагрузки восполняет работой в саду.

В мае Элизабет Херли снялась топлес для обложки журнала Loaded. Звезда позировала перед фотографом в классической белой рубашке широкого кроя и белых колготках.