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12:24, 17 мая 2024Ценности

Популярная 58-летняя актриса снялась топлес для обложки журнала

58-летняя актриса Элизабет Херли снялась топлес для обложки журнала Loaded

Фото: Antoine Verglas / Loaded

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась топлес для обложки журнала Loaded. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя звезда «Остина Пауэрса» позировала перед фотографом в классической белой рубашке широкого кроя и белых колготках. Она расстегнула несколько пуговиц на рубашке, обнажив одно плечо и грудь, и отказалась от бюстгальтера.

Херли распустили уложенные в локоны длинные волосы и нанесли ей макияж в нейтральных тонах.

Ранее в мае Элизабет Херли показала фигуру в откровенном бикини.

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      Екатерина Ештокина
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