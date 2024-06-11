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09:07, 11 июня 2024Интернет и СМИ

Популярный ведущий рассказал о заработке нескольких миллионов рублей за вечер

Ведущий Кушанашвили рассказал о гонораре в 130 тысяч долларов за вечер

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный российский телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, как однажды заработал несколько миллионов рублей за один вечер. Подробности он раскрыл в подкасте «За деньги», выпуск которого доступен на YouTube.

Ведущий вспомнил, как предприниматель Тельман Исмаилов дал ему наличными 130 тысяч долларов (11,5 миллиона рублей). «Он услышал мои смешные рассказы, как я хочу однажды в чемоданчике получить деньги, и подозвал меня к столику [в ресторане]», — сказал Кушанашвили. По его словам, так он получил самый большой гонорар в жизни.

По словам телеведущего, чтобы он довез деньги до дома, бизнесмен предоставил ему охрану. «Джип и еще один джип с автоматчиками, чтобы меня довезли», — пояснил он.

Ранее Кушанашвили признался, что в прошлом у него были проблемы с алкоголем. Он отметил, что употреблял спиртные напитки ежедневно.

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      Олег Давыдов
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