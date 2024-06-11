Последние секунды жизни трех российских рабочих попали на видео

В Уфе при обрушении строительной люльки погибли три человека

Последние секунды жизни трех российских рабочих, находившихся в сорвавшейся с троса строительной люльке, попали на видео. Кадры случившейся в Уфе трагедии публикует Telegram-канал «112».

Судя по опубликованному видео, люлька со строителями обрушилась с высоты седьмого этажа. На кадрах видно, как рабочие падают из люльки, после чего она приземляется на пострадавших.

Троих человек спасти не удалось, еще один строитель получил серьезные травмы. Как уточняет издание, предварительная причина трагедии — неправильно установленные крепления.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске рабочие пострадали при падении в резервуар глубиной около семи метров на теплоэлектроцентрали. Одного из пострадавших спасти не смогли.