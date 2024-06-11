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08:22, 11 июня 2024Мир

Председателя Евросовета заподозрили в попытке сместить главу ЕК

Politico: глава Евросовета Мишель намерен сместить главу ЕК фон дер Ляйен

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен сместить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, исключив ее из обсуждения высших постов в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Новый замысел Шарля Мишеля по свержению Урсулы фон дер Ляйен заключается в том, чтобы не допустить ее к разговорам о ее собственной должности и перспективах на будущее», — утверждается в публикации.

Источники сообщили, что председатель Евросовета предложил исключить главу ЕК из списка участников неформального саммита 17 июня, в ходе которого главы государств и правительств будут обсуждать высшие должности ЕС.

Один из дипломатов на анонимной основе заявил, что страны Евросоюза «все больше раздражаются ролью Мишеля в процессе отбора кандидатов на пост председателя Комиссии». Источник предположил, что главой Евросовета «движут исключительно личные мотивы».

По данным издания, многие представители государств ЕС сопротивляются предложению Мишеля об исключении главы ЕК из предстоящей встречи.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен поддержать переизбрание фон дер Ляйен.

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      Елизавета Мытарева
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