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13:40, 11 июня 2024Бывший СССР

Премьер Украины потребовал десятки миллиардов долларов ежегодно

Шмыгаль: Киеву нужно от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодно в течение 10 лет

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украине нужно от 10 до 30 миллиардов долларов внешних инвестиций ежегодно в течение 10 лет. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль выступил с заявлением в ходе международной конференции по восстановлению Украины. Он подчеркнул, что финансовая стабильность Киева потребует прогнозируемой и объемной финансовой поддержки. «Украина требует от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет», — заявил украинский премьер.

Премьер отметил, что в особой поддержке нуждается энергетический сектор, и добавил, что Киеву необходима и передача технологий от западных партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров профинансировать восстановление украинской энергетики. По его словам, у Киева есть план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно.

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      Юрий Леонов
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