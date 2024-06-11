Премьер Украины потребовал десятки миллиардов долларов ежегодно

Шмыгаль: Киеву нужно от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодно в течение 10 лет

Украине нужно от 10 до 30 миллиардов долларов внешних инвестиций ежегодно в течение 10 лет. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль выступил с заявлением в ходе международной конференции по восстановлению Украины. Он подчеркнул, что финансовая стабильность Киева потребует прогнозируемой и объемной финансовой поддержки. «Украина требует от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет», — заявил украинский премьер.

Премьер отметил, что в особой поддержке нуждается энергетический сектор, и добавил, что Киеву необходима и передача технологий от западных партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров профинансировать восстановление украинской энергетики. По его словам, у Киева есть план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно.