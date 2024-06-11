Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:16, 11 июня 2024Культура

Приставы взыщут с рэпера Face 30 тысяч рублей

Приставы взыщут с рэпера Face ₽30 тыс за нарушение деятельности иноагента
Face

Face. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Судебные приставы взыскивают с рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), почти 30 тысяч рублей штрафа. Об этом свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств.

Согласно данным на сайте Федеральной службы судебных приставов России (ФССП), рэпер должен оплатить 28978 рублей штрафа, а также 2100 рублей в виде исполнительского сбора. Исполнительное производство было возбуждено 27 октября 2023 года.

В ноябре 2023 года ФССП начала розыск имущества рэп-исполнителя в Республике Башкортостан из-за долгов. Отмечалось, что приставы планируют арестовать имущество артиста, так как он должен был выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей из-за нарушения деятельности иностранного агента.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС захотел продлить соглашение о транзите российского газа через Украину. Что об этом думают в Киеве?

      Москвич залил цементом собственный пенис и оказался в ловушке

      Российский дрон за тысячу долларов уничтожил американский БТР за миллион

      США направили ВМС для слежки за российскими кораблями

      Приставы взыщут с рэпера Face 30 тысяч рублей

      В России задержали подозреваемого в тайном сговоре с СБУ гражданина

      Пушилин назвал необходимые шаги по защите Артемовска

      В России выросло количество продаваемой одежды

      В Китае предрекли ответ России на попытки ВСУ нанести удары вглубь страны

      Звезда сериала «Сваты» назвала Зеленского никаким актером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше