Приставы взыщут с рэпера Face 30 тысяч рублей

Приставы взыщут с рэпера Face ₽30 тыс за нарушение деятельности иноагента

Судебные приставы взыскивают с рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), почти 30 тысяч рублей штрафа. Об этом свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств.

Согласно данным на сайте Федеральной службы судебных приставов России (ФССП), рэпер должен оплатить 28978 рублей штрафа, а также 2100 рублей в виде исполнительского сбора. Исполнительное производство было возбуждено 27 октября 2023 года.

В ноябре 2023 года ФССП начала розыск имущества рэп-исполнителя в Республике Башкортостан из-за долгов. Отмечалось, что приставы планируют арестовать имущество артиста, так как он должен был выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей из-за нарушения деятельности иностранного агента.