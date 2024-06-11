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23:06, 11 июня 2024Россия

Путин включил министра обороны Белоусова в состав Совбеза России

Путин включил министра обороны Белоусова в состав Совбеза России
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Включить в состав в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Белоусова А.Р. — министра обороны Российской Федерации», — говорится в документе.

Настоящий указ вступает силу с момента его опубликования 11 июня 2024 года.

Ранее Путин объяснил назначение Белоусова на должность главы Минобороны — это связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составили около 8,7 процента ВВП.

Глава государства указал, что Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику всего силового блока и министерства обороны в общую экономику страны.

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      Марина Совина
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