Путин включил министра обороны Белоусова в состав Совбеза России

Президент России Владимир Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в состав Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Включить в состав в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Белоусова А.Р. — министра обороны Российской Федерации», — говорится в документе.

Настоящий указ вступает силу с момента его опубликования 11 июня 2024 года.

Ранее Путин объяснил назначение Белоусова на должность главы Минобороны — это связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составили около 8,7 процента ВВП.

Глава государства указал, что Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику всего силового блока и министерства обороны в общую экономику страны.

