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15:55, 11 июня 2024Силовые структуры

Пятиклассник из Подмосковья ударил ножом школьника за замечания о длине волос

В Подмосковье пятиклассник ударил подростка ножом за замечания о длине волос

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Пятиклассник из Подмосковья ударил ножом в живот подростка, который дразнил его за длинные волосы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, конфликт между 11-летним и 13-летним школьниками произошел накануне во время туристического похода. Старший мальчик все время делал обидные замечания в адрес младшего из-за длины его волос, и в какой-то момент младший не выдержал и ударил обидчика ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали в реанимацию, ему потребовалось переливание крови.

Уточняется, что во время похода дети могли держать при себе перочинные ножи, но пятиклассник, предварительно, воспользовался другим ножом. Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки напали с ножом на 32-летнего дворника.

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      Олеся Мицкевич
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