Пятиклассник из Подмосковья ударил ножом школьника за замечания о длине волос

В Подмосковье пятиклассник ударил подростка ножом за замечания о длине волос

Пятиклассник из Подмосковья ударил ножом в живот подростка, который дразнил его за длинные волосы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, конфликт между 11-летним и 13-летним школьниками произошел накануне во время туристического похода. Старший мальчик все время делал обидные замечания в адрес младшего из-за длины его волос, и в какой-то момент младший не выдержал и ударил обидчика ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали в реанимацию, ему потребовалось переливание крови.

Уточняется, что во время похода дети могли держать при себе перочинные ножи, но пятиклассник, предварительно, воспользовался другим ножом. Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки напали с ножом на 32-летнего дворника.