Работника ФСИН России арестовали по подозрению в призывах к терроризму

Суд в Москве арестовал сотрудника ФСИН по делу о призывах к терроризму

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал сотрудника ведомственного учреждения ФСИН России Александра Смирнова, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета») УК РФ. Он пробудет под стражей до 10 августа.

По версии следствия, Смирнов, выступая против проведения специальной военной операции, разместил призыв к терроризму в разделе «статус» мессенджера WhatsApp. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно о задержании работника НИИ ФСИН России по делу о публичном призыве или оправдании терроризма. В отношении задержанного проводится служебная проверка.