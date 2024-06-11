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05:40, 11 июня 2024Силовые структуры

Стала известна причина задержания сотрудника НИИ ФСИН России

РИА: задержанного сотрудника НИИ ФСИН России подозревают в оправдании терроризма

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма. О причине его задержания сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Как стало известно, сотрудника подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

О задержании сотрудника НИИ ФСИН России сообщалось вечером 10 июня. Фамилия задержанного и инкриминируемое ему преступление не называются. Проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка.

23 мая стало известно о задержании замначальника подмосковного УФСИН Владимира Талаева. Его подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Суд отправил его в СИЗО до 20 июля.

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      Марина Совина
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