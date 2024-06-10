Задержан сотрудник НИИ ФСИН России

Сотрудник НИИ ФСИН России задержан по подозрению в преступлении

Сотрудник Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН России задержан по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-бюро службы на сайте.

Задержание произведено Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с ФСБ России. Возбуждено уголовное дело. Фамилия задержанного и инкриминируемое ему преступление не называются.

Проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка.

23 мая стало известно о задержании замначальника подмосковного УФСИН Владимира Талаева. Его подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Суд отправил его в СИЗО до 20 июля.