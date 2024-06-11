Раскрыта еще одна схема мошенничества с помощью ЕГЭ

В России школьники стали получать сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ

В России раскрыли новую схему обмана сдававших Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ) школьников. Мошенники начали писать россиянам, что якобы уличили их в списывании на экзамене. Такие случаи произошли в Екатеринбурге, пишет E1.ru.

Аферисты под видом общественных наблюдателей с пункта проведения экзамена писали выпускникам в мессенджерах и соцсетях, что их якобы заметили за списыванием и запись с камер видеонаблюдения теперь направят в Министерство образования России. На просьбу прислать видео мошенники отправляли фишинговую ссылку, которая открывала им доступ к личным данным ребенка и номерам карт, привязанных к телефону. Достоверности схеме придавал тот факт, что мошенники указывали номер школы, в которой ребенок действительно сдавал экзамен.

«Даже те дети, кто и не пытался списать во время ОГЭ, начинают переживать, потому что боятся, что любое их движение может быть расценено как попытка достать шпаргалку. Ни в коем случае не надо отвечать на сообщения и тем более переходить по каким-либо ссылкам, сразу блокируйте абонента», — рассказала изданию выпускница, получившая такое сообщение.

В Башкирии мошенники и вовсе начали требовать с россиян штрафы якобы за списывание на экзамене. Как рассказали в пресс-службе Госсовета республики, выпускникам школ Уфы начали поступать сообщения в Telegram с фейкового аккаунта экс-министра образования и науки Айбулата Хажина, в которых школьников уверяли, что их поймали со шпаргалкой, это зафиксировала камера, на записке нашли отпечатки пальцев, и теперь придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал «Ленте.ру» о других видах мошенничества с ЕГЭ, среди которых были «сливы» вариантов ответов и раскрытие критериев сдачи экзаменов за денежное вознаграждение.