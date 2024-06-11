Раскрыта стоимость проданных в Крыму активов украинских олигархов

Депутат Константинов: в Крыму продали активы украинских олигархов на ₽2,1 млрд

В Крыму продали активы украинских олигархов на 2,1 миллиарда рублей, эти средства поступили в бюджет республики. Стоимость реализованного имущества раскрыл глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — рассказал Константинов.

Он отметил, что работа по оценке имущества украинских олигархов продолжается. Активы пользуются спросом у инвесторов, подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что вилла композитора и продюсера Константина Меладзе в Крыму, выставленная на продажу более года назад, подорожала почти до 400 миллионов рублей.