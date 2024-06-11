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05:26, 11 июня 2024Россия

Раскрыт срок начала загрузки ядерного топлива в реактор Курской АЭС-2

Загрузку ядерного топлива в реактор Курской АЭС-2 назначили на ноябрь 2024 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №1 Курской АЭС-2 намечена на ноябрь 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор компании «Росэнергоатом» Александр Шутиков, его слова приводит РИА Новости.

«Наша задача — в августе начать горячую обкатку, в ноябре выйти на загрузку активной зоны, чтобы в конце 2025 года сдать блок в промышленную эксплуатацию», — сказал Шутиков.

Ранее сообщалось, что Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме на фоне попытки атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что энергоблоки №3 и №4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки № 1 и № 2, в свою очередь, функционируют в режиме эксплуатации «без генерации».

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      Евгений Силаев
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