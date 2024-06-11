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04:48, 11 июня 2024Мир

Раскрыты детали заявления по швейцарской конференции по Украине

NHK: в заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет пункта о выводе ВС РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В заявлении по итогам швейцарской конференции в Украине не будет пункта с требованием о выводе Вооруженных сил России (ВС РФ). О возможных результатах встречи сообщил телеканал NHK со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что в итоговом заявлении будут лишь три пункта, предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о вопросах атомной и продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение украинских детей на родину.

Кроме того, в итоговом документе планируется подчеркнуть важность участия России в последующем мирном урегулировании.

24 мая Бразилия и Китай выдвинули альтернативу «саммиту мира» в Швейцарии. Саммит, организованный двумя странами, предполагает равноправное участие всех сторон конфликта на Украине, а также справедливое обсуждение всех мирных планов.

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      Евгений Силаев
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