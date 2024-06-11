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19:05, 11 июня 2024Бывший СССР

Расстрелянный экс-мэр Купянска погиб в больнице

Mash: расстрелянный экс-мэр Купянска Мацегора скончался в московской больнице

Кадр: ГИПОРТ Новости / YouTube

Экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора, расстрелянный возле своего дома в Старом Осколе Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Геннадий Мацегора умер, не приходя в сознание, в московской больнице», — говорится в сообщении.

На бывшего мэра Купянска напали рядом с его собственным домом 8 июня. В результате нападения Мацегора остался жив, после чего за его жизнь три дня боролись врачи.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области было совершено покушение на бывшего чиновника городского совета Максима Денщина. Сообщается, что мужчине четыре раза выстрелили в живот. От полученных травм он погиб.

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      Александр Курбатов
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