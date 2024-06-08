На бывшего мэра Купянска совершили покушение

SHOT: на экс-мэра Купянска Мацегору совершили покушение в Белгородской области

На экс-мэра Купянска Харьковской области Украины Геннадия Мацегору совершено покушение в Старом Осколе Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На бывшего мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области. Геннадия Мацегору расстреляли возле его собственного дома в Старом Осколе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, несмотря на покушение, мужчина выжил. Сейчас за жизнь экс-мэра Купянска борются московские врачи.

Ранее Служба безопастности Украины (СБУ) задержала начальника одного из департаментов Управления государственной охраны полковника Андрея Гука, подозревая его в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Незадолго до этого СБУ также задержала двух полковников управления госохраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского.