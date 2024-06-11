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06:10, 11 июня 2024Силовые структуры

Роспатент согласился аннулировать патент судившегося с Apple изобретателя

Роспатент отказал Икономову в патенте и компенсации ₽295 млрд от Apple

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) согласилась аннулировать патент изобретателя Арташеса Икономова на полезную модель (инновационное технологическое решение) — мобильный телефон с экстренной связью, из-за которого он судился с компанией Apple («Эппл Рус). Бизнесмену также отказали в компенсации 295 миллиардов рублей, рассказал РБК, ссылаясь на материалы судебного заседания.

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